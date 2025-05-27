Українські прикордонники показали, як використовують новітні безпілотники

фото: ДПСУ

Оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону, які виконують завдання на одному з найактивніших напрямках ведення бойових дій, продовжують завдавати ворогу нищівних ударів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Щоб ефективніше нищити окупантів, підрозділ РУБпАК "Прайм" активно використовує новітні безпілотники, зокрема й українського виробництва.

Про особливості застосування українського дрона-камікадзе середньої дальності "Дартс" розповів у відео оператор-прикордонник підрозділу РУБпАК "Прайм" на псевдо Кіпер.

Безпілотники залітають на 40-50 км та рухаються зі швидкістю 160 км на годину. Ударний "Дартс" має бойову частину вагою 4 кг.

Особливістю даного ударного дрона є його стійкість до радіоелектронної боротьби противника та можливість ураження ворожої техніки в автономному режимі, що означає наявність автонаведення на ціль.

Раніше прикордонники показали, як збили понад 20 ворожих БпЛА на Півночі та Півдні.