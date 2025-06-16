На Закарпатті молодик вдерся до дитячого табору й розбещував малолітніх дівчаток, які спали

фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали 22-річного хлопця, який проник у дитячий табір у місті Іршава Хустського району та вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх дівчаток

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Закарпатській області.

Інцидент стався в ніч на 15 червня на території готельно-розважального комплексу, у якому функціонує дитячий табір та проживають неповнолітні діти. Виявилося, що близько 23:00 на територію табору проник невідомий чоловік.

"Надалі він увійшов у кімнату, в якій спали двоє дівчат, віком 10 та 12 років, та вчинив відносно них розпусні дії", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного оперативно затримали. Ним виявився 22-річний мешканець села Собатино. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру. Наразі триває слідство.