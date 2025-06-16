13:09  16 червня
На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
11:28  16 червня
Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів
08:00  16 червня
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
UA | RU
UA | RU
16 червня 2025, 14:00

На Закарпатті молодик вдерся до дитячого табору й розбещував малолітніх дівчаток, які спали

16 червня 2025, 14:00
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали 22-річного хлопця, який проник у дитячий табір у місті Іршава Хустського району та вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх дівчаток

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Закарпатській області.

Інцидент стався в ніч на 15 червня на території готельно-розважального комплексу, у якому функціонує дитячий табір та проживають неповнолітні діти. Виявилося, що близько 23:00 на територію табору проник невідомий чоловік.

"Надалі він увійшов у кімнату, в якій спали двоє дівчат, віком 10 та 12 років, та вчинив відносно них розпусні дії", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного оперативно затримали. Ним виявився 22-річний мешканець села Собатино. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Фігуранту повідомили про підозру. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Сумах 24-річному молодику оголосили підозру у розбещенні 13-річний дівчинки. Зловмисник пропонував дитині вступити з ним в сексуальні відносини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розбещення Закарпаття діти СІЗО затримання підозра поліція
У центрі Тернополя 12-річна школярка погрожувала вбити людину
16 червня 2025, 06:00
На Донеччині внаслідок вибуху в будинку загинула дитина
14 червня 2025, 17:40
У Харкові чоловік приревнував дружину і напав на "суперника" з ножем
13 червня 2025, 20:13
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Отримав умовний термін, але знову все повторив: на Житомирщині чоловік двічі відмовився від мобілізації - як його покарали
16 червня 2025, 16:13
У Відні обговорили розширення підтримки України на міждержавному рівні, - Володимир Зеленський
16 червня 2025, 16:13
Одна з громад Дніпропетровщини самотужки відновила житло для 150 переселенців
16 червня 2025, 15:57
На Закарпатті на кордоні з Угорщиною виявили викрадений автомобіль
16 червня 2025, 15:32
У Миколаївській області засудили двох зрадників за коригування ударів РФ
16 червня 2025, 15:25
На Кіровоградщині керівників медзакладів підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації
16 червня 2025, 15:11
Масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл
16 червня 2025, 14:53
У Дніпрі протягом доби трьох людей викрили з речовинами, схожими на наркотики
16 червня 2025, 14:48
На Тернопільщині водійка Ford не впоралась з керуванням і влетіла у дерево
16 червня 2025, 14:43
На Рівненщині п'яний 19-річний водій перекинув авто: загинув пасажир
16 червня 2025, 14:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »