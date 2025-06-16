На Закарпатті молодик вдерся до дитячого табору й розбещував малолітніх дівчаток, які спали
Правоохоронці затримали 22-річного хлопця, який проник у дитячий табір у місті Іршава Хустського району та вчинив розпусні дії щодо двох малолітніх дівчаток
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Закарпатській області.
Інцидент стався в ніч на 15 червня на території готельно-розважального комплексу, у якому функціонує дитячий табір та проживають неповнолітні діти. Виявилося, що близько 23:00 на територію табору проник невідомий чоловік.
"Надалі він увійшов у кімнату, в якій спали двоє дівчат, віком 10 та 12 років, та вчинив відносно них розпусні дії", — йдеться в повідомленні.
Підозрюваного оперативно затримали. Ним виявився 22-річний мешканець села Собатино. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Фігуранту повідомили про підозру. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Сумах 24-річному молодику оголосили підозру у розбещенні 13-річний дівчинки. Зловмисник пропонував дитині вступити з ним в сексуальні відносини.