фото: поліція

Зловмисник пропонував 13-річний дівчині вступити з ним в сексуальні відносини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Молодик познайомився в одній із соцмереж із 13-річною дівчинкою. Попри те, що йому був відоий вік дитини, він неодноразово пропонував їй вступити з ним в сексуальні відносини, а також систематично спонукав та використовував її задля виготовлення дитячої порнографії. При цьому надсилав також дівчині відповідні фото.

Правоохоронці оголосили 24-річому фігуранту підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Молодику загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали 22-річного молодика, який знімав відео порнографічного характеру та відправляв дитині.