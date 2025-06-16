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16 червня 2025, 06:00

У центрі Тернополя 12-річна школярка погрожувала вбити людину

16 червня 2025, 06:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Правоохоронці розшукали та провели профілактичну бесіду з 12-річною дівчинкою через неналежну поведінку в публічному місці

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

Про інцидент стало відомо в п’ятницю, 13 червня. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому школярка в центрі Тернополя нецензурно висловлювалася та погрожувала фізичною розправою іншій особі.

"Поліцейські встановили особу порушниці — це 12-річна жителька Тернополя, яка навчається в одній із місцевих шкіл", — йдеться в повідомленні.

З дівчинкою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.

Нагадаємо, на Одещині 17-річний хлопець жорстоко побив 12-річного підлітка.

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