У центрі Тернополя 12-річна школярка погрожувала вбити людину
Правоохоронці розшукали та провели профілактичну бесіду з 12-річною дівчинкою через неналежну поведінку в публічному місці
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.
Про інцидент стало відомо в п’ятницю, 13 червня. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому школярка в центрі Тернополя нецензурно висловлювалася та погрожувала фізичною розправою іншій особі.
"Поліцейські встановили особу порушниці — це 12-річна жителька Тернополя, яка навчається в одній із місцевих шкіл", — йдеться в повідомленні.
З дівчинкою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібної поведінки в майбутньому.
Нагадаємо, на Одещині 17-річний хлопець жорстоко побив 12-річного підлітка.