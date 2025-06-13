Фото: Нацполіція

У Харкові чоловік через ревнощі почав бійку. Внаслідок інциденту одна людина постраждала

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 11 червня в Індустріальному районі. На вулиці двоє чоловіків та жінки випивали алкоголь. До них підійшла п'яна жінка, щоб поспілкуватися. 52-річний чоловік побачив з балкона свою дружину. Він приревнував її, і почав лаятися. Після цього чоловік вибіг на вулицю з кухонним ножем та молотком.

Згодом між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник кілька разів вдарив одного з "суперників" ножем. Потерпілого госпіталізували медики. Зловмисника затримали правоохоронці.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка за замах на вбивство. Він під час сварки кинув у людей гранату. Внаслідок інциденту трьох потерпілих госпіталізували.