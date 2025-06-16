На Закарпатье парень проник в детский лагерь и развращал спавших малолетних девочек

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Правоохранители задержали 22-летнего парня, который проник в детский лагерь в городе Иршава Хустского района и совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел в ночь на 15 июня на территории гостинично-развлекательного комплекса, где функционирует детский лагерь и проживают несовершеннолетние дети. Оказалось, что около 23:00 на территорию лагеря проник неизвестный мужчина.

"В дальнейшем он вошел в комнату, в которой спали две девушки, в возрасте 10 и 12 лет, и совершил в отношении них развратные действия", — говорится в сообщении.

Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался 22-летний житель села Собатино. Его поместили в изолятор временного содержания.

Фигуранту сообщили о подозрении. В настоящее время продолжается следствие.