На Закарпатье парень проник в детский лагерь и развращал спавших малолетних девочек
Правоохранители задержали 22-летнего парня, который проник в детский лагерь в городе Иршава Хустского района и совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Закарпатской области.
Инцидент произошел в ночь на 15 июня на территории гостинично-развлекательного комплекса, где функционирует детский лагерь и проживают несовершеннолетние дети. Оказалось, что около 23:00 на территорию лагеря проник неизвестный мужчина.
"В дальнейшем он вошел в комнату, в которой спали две девушки, в возрасте 10 и 12 лет, и совершил в отношении них развратные действия", — говорится в сообщении.
Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался 22-летний житель села Собатино. Его поместили в изолятор временного содержания.
Фигуранту сообщили о подозрении. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Сумах 24-летнему молодому человеку объявили подозрение в развращении 13-летней девочки. Злоумышленник предлагал ребенку вступить с ним в сексуальные отношения.