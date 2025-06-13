На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
У Закарпатській області відновлюють під'їзну дорогу до Говерли
Про це повідомила у Фейсбуці Служба місцевих автомобільних доріг Закарпатської області, передає RegioNews.
"У Богданській територіальній громаді, що на Рахівщині, розпочато ремонтні роботи на автошляхах місцевого значення. Підрядна організація Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області виконує комплекс робіт із ліквідації ямковості та заміни зруйнованих шарів дорожнього покриття", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проїзд на цій ділянці ускладнювався щороку через відсутність якісного ремонту.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами.
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