11:28  16 июня
Киевлянка получила более 100 рецептов на метадон, обманывая врачей
08:00  16 июня
В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
06:00  16 июня
В центре Тернополя 12-летняя школьница угрожала убить человека
UA | RU
UA | RU
16 июня 2025, 12:19

В Закарпатье мужчина предлагал пограничнику 1700 долларов, чтобы вывезти сына из Украины

16 июня 2025, 12:19
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Житель Сумщины предлагал взятку за беспрепятственное пересечение границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Лужанка" мужчина предложил, чтобы беспрепятственно попасть в ЕС.

Житель Сумщины направлялся за границу вместе со своим сыном 2005 года рождения. В качестве основания для пересечения границы во время действия правового режима военного положения юноша предоставил справку о временной непригодности к военной службе, однако срок действия данной справки истек.

За возможность уехать из Украины отец парня предложил пограничнику Мукачевского отряда 1700 долларов.

"Пограничник от такого предложения отказался и проинформировал о попытке предоставления неправомерной выгоды сотрудников Нацполиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье 18-летний парень зарабатывал тысячи евро на "путешествиях" для уклонистов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка пограничники Закарпатье ГПСУ
На Закарпатье хотят изменить правила пограничного контроля
13 июня 2025, 15:31
На Закарпатье ремонтируют дорогу к Говерле
13 июня 2025, 15:14
На Закарпатье в автомобиле обнаружили 1200 электронных сигарет
12 июня 2025, 09:39
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
Преступная схема на теплоэнергетике Кривого Рога: 10 фигурантов под подозрением
16 июня 2025, 13:13
В Винницкой области мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу
16 июня 2025, 13:09
В Одесской области задержали киевлянина, который заплатил 15 000 долларов за побег из Украины
16 июня 2025, 12:59
Трагедия во Франции: в ДТП погибли украинские подростки – новые детали аварии
16 июня 2025, 12:45
На Волыни задержали двух организаторов незаконной переправки мужчин за границу
16 июня 2025, 12:39
За три срезанных дерева житель Тернопольщины может сесть на 3 года в тюрьму
16 июня 2025, 12:30
Бригада "Месть" уничтожила российскую пехоту и бронетехнику под Купянском
16 июня 2025, 12:30
В Тернопольской области водитель Toyota сбил пенсионерку и скрылся
16 июня 2025, 12:20
Правительство Шмыгаля под угрозой: в ОП решили перезагрузить Кабмин
16 июня 2025, 12:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »