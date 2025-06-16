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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В пункте пропуска "Лужанка" мужчина предложил, чтобы беспрепятственно попасть в ЕС.

Житель Сумщины направлялся за границу вместе со своим сыном 2005 года рождения. В качестве основания для пересечения границы во время действия правового режима военного положения юноша предоставил справку о временной непригодности к военной службе, однако срок действия данной справки истек.

За возможность уехать из Украины отец парня предложил пограничнику Мукачевского отряда 1700 долларов.

"Пограничник от такого предложения отказался и проинформировал о попытке предоставления неправомерной выгоды сотрудников Нацполиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье 18-летний парень зарабатывал тысячи евро на "путешествиях" для уклонистов.