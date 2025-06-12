На Закарпатті в автомобілі виявили 1200 електронних сигарет

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На кордоні з Угорщиною в автомобілі закарпатця виявили партію електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному ввезенню в Україну 1200 електронних сигарет іноземного виробництва. Їх у власному автомобілі намагався ввезти 45-річний житель Закарпаття.

Під час огляду прикордонники спільно з митниками знайшли у салоні автомобіля 120 коробок з електронними сигаретами. Їх було приховано у ніші під задніми сидіннями. Під капотом легковика виявили 400 флаконів з рідинами для наповнення електронних сигарет. Окрім того, у багажному відділенні водій перевозив 16 незадекларованих велосипедів розібраному вигляді.

"Легковий автомобіль "Chrysler" 2010 року випуску вартістю близько пів мільйона гривень, електронні сигарети, рідини та велосипеди вилучено у встановленому законодавством порядку", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали зловмисників, які дронами хотіли переправити 5000 пачок сигарет в ЄС.