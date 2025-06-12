08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
02:55  12 червня
На Черкащині Tesla збила 13-річного хлопчика
03:55  12 червня
У Запоріжжі студентку засудили за державну зраду
UA | RU
UA | RU
12 червня 2025, 09:39

На Закарпатті в автомобілі виявили 1200 електронних сигарет

12 червня 2025, 09:39
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На кордоні з Угорщиною в автомобілі закарпатця виявили партію електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному ввезенню в Україну 1200 електронних сигарет іноземного виробництва. Їх у власному автомобілі намагався ввезти 45-річний житель Закарпаття.

Під час огляду прикордонники спільно з митниками знайшли у салоні автомобіля 120 коробок з електронними сигаретами. Їх було приховано у ніші під задніми сидіннями. Під капотом легковика виявили 400 флаконів з рідинами для наповнення електронних сигарет. Окрім того, у багажному відділенні водій перевозив 16 незадекларованих велосипедів розібраному вигляді.

"Легковий автомобіль "Chrysler" 2010 року випуску вартістю близько пів мільйона гривень, електронні сигарети, рідини та велосипеди вилучено у встановленому законодавством порядку", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали зловмисників, які дронами хотіли переправити 5000 пачок сигарет в ЄС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Угорщина Закарпаття авто сигарети ДПСУ
Прикордонники нагадали про правила поїздки за кордон з дітьми
10 червня 2025, 14:40
На Закарпатті незаконно вирубали близько 100 цінних дерев на понад 3,3 млн грн
10 червня 2025, 10:14
На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами
10 червня 2025, 09:59
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Жителі Тернопільщини задекларували понад 170 одиниць зброї
12 червня 2025, 09:29
Кількість постраждалих через нічну атаку на Харків зросла до 15
12 червня 2025, 09:22
Росія вбила двох мирних жителів Донеччини: ще шестеро поранені
12 червня 2025, 09:01
Атака на Одещину: ворог знищив склади та сільгосптехніку
12 червня 2025, 08:52
Прикордонники Львівщини затримали жінку, яка намагалась незаконно перевезти майже 100 смартфонів
12 червня 2025, 08:48
Росіяни на Херсонщині поранили 12 осіб, серед них – дитина
12 червня 2025, 08:39
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
12 червня 2025, 08:23
Росія відвела стратегічні ракетоносці Ту-160 подалі від України, – The Telegraph
12 червня 2025, 08:12
Зеленський назвав головну різницю між Україною і Росією
12 червня 2025, 07:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »