На Закарпатті в автомобілі виявили 1200 електронних сигарет
На кордоні з Угорщиною в автомобілі закарпатця виявили партію електронних сигарет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Прикордонники Чопського загону запобігли незаконному ввезенню в Україну 1200 електронних сигарет іноземного виробництва. Їх у власному автомобілі намагався ввезти 45-річний житель Закарпаття.
Під час огляду прикордонники спільно з митниками знайшли у салоні автомобіля 120 коробок з електронними сигаретами. Їх було приховано у ніші під задніми сидіннями. Під капотом легковика виявили 400 флаконів з рідинами для наповнення електронних сигарет. Окрім того, у багажному відділенні водій перевозив 16 незадекларованих велосипедів розібраному вигляді.
"Легковий автомобіль "Chrysler" 2010 року випуску вартістю близько пів мільйона гривень, електронні сигарети, рідини та велосипеди вилучено у встановленому законодавством порядку", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали зловмисників, які дронами хотіли переправити 5000 пачок сигарет в ЄС.