На Закарпатті хочуть змінити правила прикордонного контролю

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатську обласну раду.

Під час чергової сесії Закарпатської обласної ради депутати скерували звернення до Верховної Ради України та Державної прикордонної служби щодо удосконалення окремих аспектів проходження паспортного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.

У зверненні наголошується на відмінностях у підходах до перевірки документів в Україні та країнах ЄС. Зокрема, на тому, що українці змушені виходити з автомобілів, тоді як у державах Європейського Союзу контроль здійснюється безпосередньо біля транспортного засобу.

"Вважаємо, що повага до людської гідності як права людини, гарантованого статтею 28 Конституції України, має бути одним із визначальних принципів у діяльності органів державної влади, в тому числі і посадових осіб Державної прикордонної служби України", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, на Закарпатті ремонтують дорогу до найвищої гори України – Говерли.