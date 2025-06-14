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14 червня 2025, 14:24

Киянин організував на Закарпатті схему незаконного переправлення чоловіків за кордон

14 червня 2025, 14:24
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фото: ДПСУ
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Прикордонники викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон, яку організував 44-річний житель столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Чоловік знаходив бажаючих у незаконний спосіб залишити територію України через спільних знайомих, доправляв їх на Львівщину легковими автомобілями пособників, а звідти на Закарпаття – потягами або вантажівками", - йдеться у повідомленні.

"Клієнтів", яких везли у прикордоння автотранспортом, ховали від перевірок на контрольних постах під ковдрами або речами.

Зокрема, задокументовано спробу незаконного переправлення трьох осіб, яких мали перевести до Угорщини. На них організатор схеми планував заробити 28 тисяч доларів США.

Втікачів разом з водієм-пособником зупинили на околиці прикордонного населеного пункту в Ужгородському районі.

Згодом правоохоронці затримали організатора злочинної схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали пастуха, який за 18 000 доларів мав переправити в Румунію чотирьох чоловіків.

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