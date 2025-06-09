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09 червня 2025, 12:41

На Закарпатті прикордонники затримали пастуха, який за 18 000 доларів мав переправити в Румунію чотирьох чоловіків

09 червня 2025, 12:41
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті зловмисники під виглядом виїзду на випасання худоби намагалися переправити за кордон чотирьох військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зловмисники залучили до схеми пастуха та водія вантажного автомобіля. Обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині, а ще – три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвезти до місця перетину кордону, а далі ті пішки повинні були рухатися в Румунію.

Коштувала така мандрівка для "клієнтів" 18 000 доларів США.

Прикордонники затримали водія та пастуха, а також їхніх пасажирів.

Нагадаємо, на Закарпатті п’ятьох чоловіків затримали за 100 метрів від кордону зі Словаччиною.

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