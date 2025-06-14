фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Мужчина находил желающих незаконным способом покинуть территорию Украины через общих знакомых, доставлял их на Львовщину легковыми автомобилями пособников, а оттуда в Закарпатье – поездами или грузовиками", - говорится в сообщении.

"Клиентов", которых везли в пограничные автотранспортом, прятали от проверок на контрольных постах под одеялами или вещами.

В частности, задокументирована попытка незаконной переправки трех человек, которых должны были перевести в Венгрию. На них устроитель схемы планировал заработать 28 тысяч долларов США.

Беглецов вместе с водителем-пособником остановили на окраине приграничного населенного пункта в Ужгородском районе.

Впоследствии правоохранители задержали организатора преступной схемы.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали пастуха, который за 18 000 долларов должен был переправить в Румынию четырех мужчин.