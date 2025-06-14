В Закарпатье пограничники обнаружили 1380 пачек сигарет в международном автобусе

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Утром 14 июня на границе с Румынией пограничники отдела "Дьяково" Мукачевского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу сигарет.

30-летний водитель автобуса "Тячев-Прага" утверждал, что ничего запрещенного не перевозит. Однако осмотрев автобус с привлечением служебной собаки, пограничный наряд обнаружил в нише для инструментов 1380 пачек сигарет.

"Контрабандный табак и транспортное средство установленным порядком изъяли, сумма оценки конфискованного устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье в автомобиле обнаружили 1200 электронных сигарет.