На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка із незвичайним вантажем

фото: ДПСУ

Житель Закарпаття намагався винести з України предмети старовини. Його зупинили на кордоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску "Малий Березний" прикордонники затримали 39-річного жителя Закарпаття, який намагався перемістити через кордон предмети, що становлять історичну та культурну цінність.

Під час огляду його речей правоохоронці знайшли у наплічнику предмети старовини: 20 монет і 14 прикрас. Чоловік не мав документів, які б підтверджувати, що вони не становлять історичної або культурної цінності.

Їх цінність встановить експерт.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили у мікроавтобусі киянина старовинну ікону.