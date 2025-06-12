На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка із незвичайним вантажем
Житель Закарпаття намагався винести з України предмети старовини. Його зупинили на кордоні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
У пункті пропуску "Малий Березний" прикордонники затримали 39-річного жителя Закарпаття, який намагався перемістити через кордон предмети, що становлять історичну та культурну цінність.
Під час огляду його речей правоохоронці знайшли у наплічнику предмети старовини: 20 монет і 14 прикрас. Чоловік не мав документів, які б підтверджувати, що вони не становлять історичної або культурної цінності.
Їх цінність встановить експерт.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили у мікроавтобусі киянина старовинну ікону.
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