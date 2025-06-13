Фото: Нацполиция

На Закарпатье задержан 18-летний парень, который занимался переправкой лиц за границу. С каждого клиента он брал тысячи евро

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

На Закарпатье задержали 18-летнюю организацию схемы незаконной переправки лиц через границу. Он за 6300 евро переправлял военнообязанных мужчин за границу в обход официальных пунктов пропуска.

Маршрут злоумышленник проложил в пределах Ужгородского района. В границу "клиентов" везли на автомобиле. Затем в Словакию они шли пешком. 18-летнего организатора схемы задержали "на горячем".

"Следователи Отделения полиции №2 Ужгородского районного управления полиции, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют на причастность к этой схеме еще двух жителей Перечина, один из которых отец подозреваемого. Следствие по делу продолжается", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Волыни задержали отца и сына, устроивших незаконный "семейный бизнес". Они предложили мужчине "помощь" в выезде в Польшу. За свои "услуги" они просили 15 тысяч долларов.