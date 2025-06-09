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На Волині судили жінку, яка підробляла для ухилянтів документи. З цими підробками чоловіки могли виїхати за кордон

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

29-річну жительку Луцька визнано винуватою у підробленні офіційних документів та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України із корисливих мотивів. Її приговорили до 7 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, жінка зі своїм спільником (проти якого вже є окремі провадження) підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народились на території Європейського союзу. Таким чином військовозобов'язані могли виїжджати за кордон нібито як батьки трьох неповнолітніх дітей.

Свої "послуги" зловмисники оцінили в 3 000 доларів США. Відомо, що скористались цим 142 "клієнта".

Нагадаємо, раніше на Львівщині місцеві чоловіки влаштували бізнес на фейкових документах. Військовозобов'язаним вони продавали підробки, з якими вони могли б виїхати за кордон.