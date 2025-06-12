На Дніпропетровщині судитимуть правоохоронця, який за 1-2 тис. доларів видаляв дані про ухилянтів
ДБР повідомило про підозру ще одному правоохоронцю на Дніпропетровщині у справі видалення даних про осіб, які ухилялися від мобілізації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як з’ясувалось, двоє правоохоронців, які працювали в одному підрозділі, мали доступ до спеціальної бази даних з такими особами. Вони видаляли інформацію про розшук осіб, які уникали мобілізації. Коштували такі "послуги" від 1 до 2 тисяч доларів США.
Загалом із бази даних таким чином зникли відомості про понад 850 осіб.
За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть командира в/ч, який змушував солдатів будувати будинки для родичів.
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