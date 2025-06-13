На Закарпатье хотят изменить правила пограничного контроля
Местные депутаты предлагают изменить правила пограничного контроля по проверке документов для уважения достоинства граждан Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский областной совет.
Во время очередной сессии Закарпатского областного совета депутаты направили обращение в Верховную Раду Украины и Государственную пограничную службу по усовершенствованию отдельных аспектов прохождения паспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины.
В обращении отмечается различия в подходах к проверке документов в Украине и странах ЕС. В частности, на том, что украинцы вынуждены выходить из автомобилей, в то время как в государствах Европейского Союза контроль осуществляется непосредственно возле транспортного средства.
"Считаем, что уважение человеческого достоинства как права человека, гарантированного статьей 28 Конституции Украины, должно быть одним из определяющих принципов в деятельности органов государственной власти, в том числе и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обращении.
Напомним, в Закарпатье ремонтируют дорогу до самой высокой горы Украины – Говерлы.