На Закарпатье хотят изменить правила пограничного контроля

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский областной совет.

Во время очередной сессии Закарпатского областного совета депутаты направили обращение в Верховную Раду Украины и Государственную пограничную службу по усовершенствованию отдельных аспектов прохождения паспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В обращении отмечается различия в подходах к проверке документов в Украине и странах ЕС. В частности, на том, что украинцы вынуждены выходить из автомобилей, в то время как в государствах Европейского Союза контроль осуществляется непосредственно возле транспортного средства.

"Считаем, что уважение человеческого достоинства как права человека, гарантированного статьей 28 Конституции Украины, должно быть одним из определяющих принципов в деятельности органов государственной власти, в том числе и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины", - говорится в обращении.

Напомним, в Закарпатье ремонтируют дорогу до самой высокой горы Украины – Говерлы.