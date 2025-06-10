На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами

фото: ДПСУ

У Закарпатській області ліквідували черговий канал з переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники встановили, що організував злочинну схему 31-річний працівник поліції, житель Кіровоградської області. Для цього зловмисник купив автомобіль швидкої допомоги та кілька комплектів медичних костюмів, у які перевдягнув своїх клієнтів та перевдягнувся сам. Далі, під виглядом медпрацівників, вони попрямували у прикордонну зону, де клієнти мали потрапити у Румунію.

Вартість таких "послуг" становила 8000 доларів США.

Організатору схеми загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті п’ятьох чоловіків затримали за 100 метрів від кордону зі Словаччиною.