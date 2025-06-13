На Закарпатье ремонтируют дорогу к Говерле
В Закарпатской области восстанавливают подъездную дорогу на Говерлу
Об этом сообщила в Facebook Служба местных автомобильных дорог Закарпатской области, передает RegioNews.
"В Богданской территориальной общине на Раховщине начаты ремонтные работы на автодорогах местного значения. Подрядная организация Службы местных автомобильных дорог в Закарпатской области выполняет комплекс работ по ликвидации ямочности и замене разрушенных слоев дорожного покрытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проезд на этом участке усложнялся каждый год из-за отсутствия качественного ремонта.
Напомним, в Закарпатье стражи порядка остановили "скорую" с уклонистами.
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