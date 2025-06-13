фото: Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области

В Закарпатской области восстанавливают подъездную дорогу на Говерлу

Об этом сообщила в Facebook Служба местных автомобильных дорог Закарпатской области, передает RegioNews.

"В Богданской территориальной общине на Раховщине начаты ремонтные работы на автодорогах местного значения. Подрядная организация Службы местных автомобильных дорог в Закарпатской области выполняет комплекс работ по ликвидации ямочности и замене разрушенных слоев дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что проезд на этом участке усложнялся каждый год из-за отсутствия качественного ремонта.

Напомним, в Закарпатье стражи порядка остановили "скорую" с уклонистами.