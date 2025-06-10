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10 червня 2025, 14:40

Прикордонники нагадали про правила поїздки за кордон з дітьми

10 червня 2025, 14:40
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фото: freepik.com
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З початком літнього сезону традиційно зростає кількість охочих перетнути державний кордон. Серед них — значна частина жінок із дітьми

Про це нагадують у ДПСУ, передає RegioNews.

Щоб уникнути неприємних ситуацій та зробити поїздку максимально комфортною, прикордонники радять громадянам завчасно готуватись до подорожі:

- ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення;

- уважно перевіряти наявність усіх необхідних документів.

У період дії воєнного стану діють спрощені правила перетину кордону для дітей до 16 років:

- у супроводі одного з батьків — нотаріальна згода другого з батьків не потрібна;

- якщо дитина подорожує з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою, мачухою або вітчимом — нотаріальна згода також не вимагається;

- у разі подорожі з іншими особами (не родичами) — обов’язково потрібна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, або нотаріальні згоди від обох батьків.

Серед документів, що дають право на виїзд з України, які перевіряють прикордонники під час контролю у дітей, є:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- паспорт громадянина України (внутрішній) (якщо отримувався);

- свідоцтво про народження;

- документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Нагадаємо, в травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень.

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