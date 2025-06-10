Прикордонники нагадали про правила поїздки за кордон з дітьми
З початком літнього сезону традиційно зростає кількість охочих перетнути державний кордон. Серед них — значна частина жінок із дітьми
Про це нагадують у ДПСУ, передає RegioNews.
Щоб уникнути неприємних ситуацій та зробити поїздку максимально комфортною, прикордонники радять громадянам завчасно готуватись до подорожі:
- ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення;
- уважно перевіряти наявність усіх необхідних документів.
У період дії воєнного стану діють спрощені правила перетину кордону для дітей до 16 років:
- у супроводі одного з батьків — нотаріальна згода другого з батьків не потрібна;
- якщо дитина подорожує з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою, мачухою або вітчимом — нотаріальна згода також не вимагається;
- у разі подорожі з іншими особами (не родичами) — обов’язково потрібна письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування, або нотаріальні згоди від обох батьків.
Серед документів, що дають право на виїзд з України, які перевіряють прикордонники під час контролю у дітей, є:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- паспорт громадянина України (внутрішній) (якщо отримувався);
- свідоцтво про народження;
- документи, які підтверджують родинні зв’язки з дитиною.
Нагадаємо, в травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень.