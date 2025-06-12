На Закарпатье в автомобиле обнаружили 1200 электронных сигарет

фото: ГПСУ

На границе с Венгрией в автомобиле закарпатца обнаружили партию электронных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Пограничники Чопского отряда предотвратили незаконный ввоз в Украину 1200 электронных сигарет иностранного производства. Их в собственном автомобиле пытался ввезти 45-летний житель Закарпатья.

Во время досмотра пограничники совместно с таможенниками обнаружили в салоне автомобиля 120 коробок с электронными сигаретами. Они были спрятаны в нише под задними сиденьями. Под капотом легковушки обнаружили 400 флаконов с жидкостями для наполнения электронных сигарет. Кроме того, в багажном отделении водитель перевозил 16 незадекларированных велосипедов в разобранном виде.

"Легковой автомобиль "Chrysler" 2010 года выпуска стоимостью около полумиллиона гривен, электронные сигареты, жидкости и велосипеды изъяты в установленном законодательством порядке", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Закарпатье пограничники со стрельбой задержали злоумышленников, которые дронами хотели переправить 5000 пачек сигарет в ЕС.