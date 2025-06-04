На Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали зловмисників, які дронами хотіли переправити 5000 пачок сигарет в ЄС

фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники затримали трьох місцевих жителів, які за допомогою безпілотників літакового типу намагалися доправити в Румунію 16 пакунків сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники застали зловмисників під час підготовки до запуску БПЛА. Свій злітний майданчик контрабандисти організували за 10 км від державного кордону.

Чоловіки намагалися втекти і прикордонники були змушені здійснити попереджувальні постріли.

На місці події було виявлено два позашляховики, чотири безпілотники, чотири антени-ретранслятори, ноутбук, 19 акумуляторних батарей, пульти керування, установка для запуску БПЛА, а також майже 5 тисяч пачок сигарет.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка.