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10 июня 2025, 10:14

На Закарпатье незаконно вырубили около 100 ценных деревьев более чем на 3,3 млн грн

10 июня 2025, 10:14
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении лесничему Свидовецкого лесничества, допустившему незаконную вырубку около сотни ценных деревьев. Государству нанесен ущерб более чем на 3,3 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, в 2022–2023 годах на территории Свидовецкого лесничества, в пределах природно-заповедного фонда, было незаконно срублено 84 дерева породы "Елица". Из них по 57 деревьям уже установлен ущерб государству на сумму более 3,3 млн. грн. По остальным 27 деревьям продолжается судебная инженерно-экологическая экспертиза.

"Должностное лицо, знавшее о фактах незаконной вырубки в лесничестве, однако не обеспечившее проверку и охрану леса, не приняло меры для пресечения нарушений, не составило никаких актов или протоколов и не сообщило руководству об выявленной противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

За совершенное ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье будут судить лесников, которые срубили деревьев более чем на 12 млн грн.

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