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05 червня 2025, 09:29

На Закарпатті п’ятьох чоловіків затримали за 100 метрів від кордону зі Словаччиною

05 червня 2025, 09:29
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фото: ДПСУ
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На кордоні зі Словаччиною затримали групу порушників, яких вів неповнолітній провідник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники Чопського загону затримали поблизу міста Ужгород п’ятьох чоловіків, які прямували в бік Словаччини. Невідомі намагалися у темряві подолати загороджувальний паркан, коли їх виявив прикордонний наряд відділу "Ужгород".

Під час затримання порушники намагалися втекти від правоохоронців. Щоб зупинити чоловіків, прикордонникам довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору. Порушників зупинили за 100 метрів від кордону.

Четверо затриманих виявилися закарпатцями, п’ятий – жителем Черкащини. Оперативники встановили, що один з них, неповнолітній місцевий житель, за грошову винагороду виконував функцію організатора переправлення та провідника.

Затриманим загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чотирьох порушників віком від 21 до 30 років.

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