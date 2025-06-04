У травні прикордонникам намагалися 62 рази дати хабарі на понад 1,2 млн гривень

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У травні 2025 року прикордонники припинили 62 спроби надання неправомірної вигоди на суму понад 1,2 млн гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема громадянин України запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби неправомірну вигоду у сумі 8400 доларів США за сприяння у незаконному перетинанні державного кордону, без законних на те підстав, його та ще одного чоловіка.

"Водночас протягом минулого місяця було виявлено 2 випадки можливого порушення особовим складом відомства норм антикорупційного законодавства, відповідальність за які передбачена статтею 368 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

З моменту запровадження в країні воєнного стану співробітники ДПСУ виявила та припинила 1555 спроб підкупу, загальна сума яких перевищує 18,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, прикордонники України та Польщі обговорили результати та перспективи співпраці.