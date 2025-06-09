На Закарпатье пограничники задержали пастуха, который за 18 000 долларов должен был переправить в Румынию четырех мужчин

фото: ГПСУ

На Закарпатье злоумышленники под видом выезда на выпас скота пытались переправить за границу четырех военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Злоумышленники привлекли к схеме пастуха и водителя грузового автомобиля. Оборудовав кузов грузовика двойным днищем, переправщики приказали своим клиентам разместиться в образованном пространстве, а сверху загрузили вещи, необходимые для обустройства места обитания пастухов на горной долине, а еще – три свиньи, две козы и один теленок. В таком составе нарушителей должны были подвезти к месту пересечения границы, а дальше те пешком должны были двигаться в Румынию.

Стоило такое путешествие для "клиентов" 18 000 долларов США.

Пограничники задержали водителя и пастуха, а также пассажиров.

Напомним, в Закарпатье пятерых мужчин задержали в 100 метрах от границы со Словакией.