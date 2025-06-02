На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чотирьох порушників віком від 21 до 30 років
Поблизу кордону зі Словаччиною зупинили групу правопорушників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Прикордонники Чопського загону затримали на околиці міста Ужгород групу чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути державний кордон. Їх зафіксували за допомогою фотопастки.
Усі четверо виявилися жителями Рівненщини віком від 21 до 30 років. Вони були знайомі між собою, оскільки працювали разом в Ужгороді на будівництві. Чоловіки зізналися у намірі незаконно перетнути кордон та шукати кращих умов життя у країнах Євросоюзу.
Затриманим загрожує штраф.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка.