На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чотирьох порушників віком від 21 до 30 років

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники Чопського загону затримали на околиці міста Ужгород групу чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути державний кордон. Їх зафіксували за допомогою фотопастки.

Усі четверо виявилися жителями Рівненщини віком від 21 до 30 років. Вони були знайомі між собою, оскільки працювали разом в Ужгороді на будівництві. Чоловіки зізналися у намірі незаконно перетнути кордон та шукати кращих умов життя у країнах Євросоюзу.

Затриманим загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка.