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29 травня 2025, 14:29

На Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка

29 травня 2025, 14:29
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті прикордонники затримали організатора переправлення в Румунію військовозобов’язаного жителя Львівщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зловмисник діяв у змові з двома своїми спільниками. Усі чоловіки є жителями Закарпаття. У злочинній схемі кожен із них виконував свою функцію - після доставки організатором клієнта у прикордоння, поплічники повинні були супроводити його до місця здійснення незаконного перетину кордону.

Вартість "послуг" становила 9000 доларів США.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили кросовий мотоцикл та автомобіль, якими зловмисники здійснювали доставку до кордону свого "підопічного", грошові кошти у іноземній валюті, мобільні телефони.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини.

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