На Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка

фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали організатора переправлення в Румунію військовозобов’язаного жителя Львівщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зловмисник діяв у змові з двома своїми спільниками. Усі чоловіки є жителями Закарпаття. У злочинній схемі кожен із них виконував свою функцію - після доставки організатором клієнта у прикордоння, поплічники повинні були супроводити його до місця здійснення незаконного перетину кордону.

Вартість "послуг" становила 9000 доларів США.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили кросовий мотоцикл та автомобіль, якими зловмисники здійснювали доставку до кордону свого "підопічного", грошові кошти у іноземній валюті, мобільні телефони.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини.