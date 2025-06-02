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02 червня 2025, 15:31

На Закарпатті затримали чоловіка, який пограбував АЗС

02 червня 2025, 15:31
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фото: freepik.com
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Правоохоронці затримали 27-річного закарпатця, якого підозрюють у пограбуванні автозаправної станції в Ужгороді. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це повідомили на сайті ГУНП у Закарпатській області.

До правоохоронців звернулася співробітниця однієї з автозаправних станцій в Ужгороді. З її слів, до приміщення увійшов невідомий, і, побачивши, що біля каси нікого немає, чоловік зайшов за прилавок і забрав усю наявну там готівку.

Поліцейські встановили його особу й затримали. Ним виявився раніше судимий за грабіж 27-річний закарпатець.

Нагадаємо, АЗС на Закарпатті оштрафували за порушення торгівлі пальним.

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Закарпаття Ужгород АЗС Пограбування затримання
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