На Закарпатті затримали чоловіка, який пограбував АЗС
Правоохоронці затримали 27-річного закарпатця, якого підозрюють у пограбуванні автозаправної станції в Ужгороді. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі
Як передає RegioNews, про це повідомили на сайті ГУНП у Закарпатській області.
До правоохоронців звернулася співробітниця однієї з автозаправних станцій в Ужгороді. З її слів, до приміщення увійшов невідомий, і, побачивши, що біля каси нікого немає, чоловік зайшов за прилавок і забрав усю наявну там готівку.
Поліцейські встановили його особу й затримали. Ним виявився раніше судимий за грабіж 27-річний закарпатець.
Нагадаємо, АЗС на Закарпатті оштрафували за порушення торгівлі пальним.
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