На Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали четырех нарушителей в возрасте от 21 до 30 лет
У границы со Словакией остановили группу правонарушителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Пограничники Чопского отряда задержали на окраине города Ужгород группу мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь государственную границу. Их зафиксировали с помощью фотоловушки.
Все четверо оказались жителями Ровенщины от 21 до 30 лет. Они были знакомы, поскольку работали вместе в Ужгороде на строительстве. Мужчины признались в намерении незаконно пересечь границу и искать лучшие условия жизни в странах Евросоюза.
Задержанным грозит штраф.
Напомним, в Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину.