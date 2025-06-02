На Закарпатье у границы со Словакией пограничники задержали четырех нарушителей в возрасте от 21 до 30 лет

фото: ГПСУ

У границы со Словакией остановили группу правонарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Пограничники Чопского отряда задержали на окраине города Ужгород группу мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь государственную границу. Их зафиксировали с помощью фотоловушки.

Все четверо оказались жителями Ровенщины от 21 до 30 лет. Они были знакомы, поскольку работали вместе в Ужгороде на строительстве. Мужчины признались в намерении незаконно пересечь границу и искать лучшие условия жизни в странах Евросоюза.

Задержанным грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину.