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30 травня 2025, 15:31

На Закарпатті жінка намагалася перевезти до Словаччини 310 пачок сигарет, заховавши їх у трансмісії авто

30 травня 2025, 15:31
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фото: ДПСУ
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Прикордонники Чопського загону викрили 32-річну жительку Ужгорода, яка намагалася перевезти з України до Словаччини партію безакцизних тютюнових виробів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Жінка перетинала кордон легковим автомобілем через пункт пропуску "Ужгород". Вона запевняла, що їде до сусідньої країни на шопінг.

Під час перевірки у автомобілі виявили спеціально виготовлений сховок. У коробці передач було облаштовано порожнину, в яку зловмисниця помістила 310 пачок сигарет без марки акцизного податку України.

"Виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб, у якому їх перевозили, буде вилучено співробітниками митниці. Їх сума наразі встановлюється", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 9000 доларів мав переправити до Румунії військовозобов’язаного чоловіка.

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