На Закарпатті сталося два землетруси

фото: freepik.com

У Закарпатській області 31 травня зареєстрували два землетруси магнітудою 2,0

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

У відомстві зазначили, що такий землетрус відноситься до невідчутних. Вчорашні землетруси зареєстрували лише за допомого сейсмографів.

Землетруси з магнітудою менше 2,0 зазвичай не відчуваються, а ті, що мають магнітуду 8,0 і вище, є великими руйнівними землетрусами.

Нагадаємо, в лютому 2025 року на заході України стався землетрус магнітудою 2,6 бала.