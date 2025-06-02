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02 июня 2025, 15:31

На Закарпатье задержан мужчина, ограбивший АЗС

02 июня 2025, 15:31
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фото: freepik.com
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Правоохранители задержали 27-летнего закарпатца, подозреваемого в ограблении автозаправочной станции в Ужгороде. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Как передает RegioNews, об этом сообщили на сайте ГУНП в Закарпатской области.

В милицию обратилась сотрудница одной из автозаправочных станций в Ужгороде. По ее словам, в помещение вошел неизвестный, и, увидев, что у кассы никого нет, мужчина зашел за прилавок и забрал все наличные там наличные.

Полицейские установили его личность и задержали. Им оказался ранее судимый за грабеж 27-летний закарпатец.

Напомним, АЗС в Закарпатье оштрафовали за нарушение торговли горючим.

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