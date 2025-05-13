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13 травня 2025, 16:51

АЗС на Закарпатті оштрафували за порушення торгівлі пальним

13 травня 2025, 16:51
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фото: freepik.com
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Від початку 2025 року фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області провели 9 фактичних перевірок автозаправних станцій (АЗС, АГЗС), щоб проконтролювати дотримання законодавства у сфері роздрібної торгівлі пальним. За результатами перевірок заправки оштрафували на 140 тис. грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє ГУ ДПС у Закарпатській області на своєму сайті.

Як зазначається у повідомленні, під час перевірок було виявлено цілу низку порушень. Серед них – непроведення розрахункових операцій через і невидача фіскальних чеків при продажу пального.

Крім того, було зафіксовано порушення вимог до реалізації підакцизних товарів, зокрема видача розрахункових документів, що не відповідають встановленій формі, реалізація пального без належного обліку й зберігання пального без ліцензії на право зберігання.

"За результатами проведених перевірок до суб’єктів господарювання за виявлені порушення, в установленому законом порядку, застосовані штрафні (фінансові) санкції в розмірі 140 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, McDonald’s відкрив ресторан на Закарпатті.

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