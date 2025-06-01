На Закарпатье произошло два землетрясения
В Закарпатской области 31 мая зарегистрировали два землетрясения магнитудой 2,0
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главный центр специального контроля.
В ведомстве отметили, что такое землетрясение относится к неощутимым. Вчерашние землетрясения зарегистрировали только при помощи сейсмографов.
Землетрясения с магнитудой менее 2,0 обычно не ощущаются, а имеющие магнитуду 8,0 и выше являются большими разрушительными землетрясениями.
Напомним, в феврале 2025 года на западе Украины произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла.
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