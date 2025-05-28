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28 травня 2025, 13:33

На Закарпатті на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 10 порушників

28 травня 2025, 13:33
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фото: ДПСУ
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На кордоні з Угорщиною впродовж доби україснькі прикордонники затримали чотири групи порушників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Дві групи по троє порушників затримали військовослужбовці відділу "Косине". Затриманими виявились жителі Київської, Харківської, Одеської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей.

Ще дві групи зупинили військовослужбовці відділу "Лужанка". Незаконно перетинати кордон збиралися двоє закарпатців, яких затримали за 150 метрів до кордону та група з двох жителів Харківщини, жителя Київщини і жителя Тернопільщини - їх прикордонники затримали на відстані 200 метрів до кордону.

Зі слів правопорушників, кожен із них заплатив за втечу з України від 130 тисяч гривень до 10 тисяч доларів США.

Стосовно затриманих прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення. Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини.

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