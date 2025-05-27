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27 травня 2025, 12:08

На Закарпатті затримали учасників злочинного угруповання, які за 7-10 тис. доларів переправляли чоловіків до Угорщини

27 травня 2025, 12:08
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фото: ДПСУ
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Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до країн ЄС, який впродовж тривалого часу функціонував в межах Ужгородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатор схеми, 60-річний місцевий житель, знаходив охочих у незаконний спосіб перетнути кордон через спільних знайомих. Інші фігуранти, двоє виконавців і четверо пособників, займалися транспортуванням "клієнтів", їх поселенням у місцеві готелі, харчуванням тощо.

Вартість "послуг", включаючи переправлення через річку на надувному човні, складала від 7000 до 10 000 доларів США.

Організатора та обох виконавців затримано. Їм загрожує ув’язнення. Двом чоловікам, які намагалися незаконно перетнути кордон загрожує штраф у розмірі до 8500 грн.

Нагадаємо, на Закарпатті судили чоловіка, який продавав "мандрівки" за кордон.

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