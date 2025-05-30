В Закарпатье женщина пыталась перевезти в Словакию 310 пачек сигарет, спрятав их в трансмиссии авто

фото: ГПСУ

Пограничники Чопского отряда разоблачили 32-летнюю жительницу Ужгорода, пытавшуюся перевезти из Украины в Словакию партию безакцизных табачных изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Женщина пересекала границу легковым автомобилем через пункт пропуска "Ужгород". Она уверяла, что едет в соседнюю страну на шоппинг.

Во время проверки в автомобиле был обнаружен специально изготовленный тайник. В коробке передач была обустроена полость, в которую злоумышленница поместила 310 пачек сигарет без марки акцизного налога Украины.

"Обнаруженные табачные изделия и транспортное средство, в котором их перевозили, будут изъяты сотрудниками таможни. Их сумма устанавливается", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину.