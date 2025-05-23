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У Києві затримали чоловіка, який брав участь у схемі "бізнесу" на незаконному перетині кордону. Клієнтам призовного віку він пропонував таку "послугу" за тисячі доларів США

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві затримали учасника схеми по незаконному перетину кордону. 30-річний чоловік пропонував військовозобов'язаному допомогти з виїздом до Молдови.

За даними правоохоронців, чоловік працює в одному з барбершопів Печерського району Києва. Клієнтам призовного віку він давав Telegram-канал невстановленої особи, яка розповідала, як працює схема виїзду та скільки це коштуватиме.

Потенційним призовникам пропонували їхати з Києва до Одеської області, де у супроводі провідника перетнути кордон з Молдовою. Послуга коштувала 14 тисяч доларів.

Чоловіка затримали, коли він отримував 9 800 доларів США.

Нагадаємо, раніше у Харкові викрили переправника, який організував втечу ухилянтам за кордон. За свої послуги він отримав 46 тисяч доларів США. Клієнтам він обіцяв безпечний маршрут, який дозволить уникнути перевірок на офіційних пунктах пропуску.