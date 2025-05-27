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На Львівщині затримали чоловіка, який розробив маршрут для "клієнта". Він продумав шлях, за яким ухилянт може втекти за кордон

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 39-річного жителя Трускавця, який розробив маршрут для незаконного перетину кордону. Його "клієнт" повинен був пройти на територію сусідньої країни в обхід встановлених пунктів пропуску. Свою послугу він оцінив у 13 500 доларів.

Слідчі затримали зловмисника. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Волині правоохоронець допоміг військовозобов'язаному перетнути державний кордон. Проте польські прикордонники затримали ухилянта. Відомо, що він переправлявся човном через річку Західний Буг.