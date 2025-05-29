14:07  29 мая
В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000
13:22  29 мая
В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
10:51  29 мая
В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
UA | RU
UA | RU
29 мая 2025, 21:45

На Закарпатье судили свидетеля Иеговы, отказавшегося от повестки

29 мая 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Закарпатье мужчина из-за религиозных взглядов отказался от мобилизации. Теперь он получил приговор

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Закарпатье судили мужчину, который уклонился от мобилизации по религиозным убеждениям. В суде он отметил, что не признает вину. По его словам, он с 2008 года является свидетелем Иеговы, а с 2022 года служит диаконом. Поэтому он просил заменить военную службу альтернативной.

Суд подчеркнул, что во время военного положения закон не предусматривает замену военной службы на альтернативную. Поэтому мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не явился в ТЦК. По его словам, он болел, однако ТЦК не сообщал о причине и так и не пришел. Суд признал его виновным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации
13 тысяч долларов за маршрут: во Львовской области задержали организатора незаконных путешествий для уклонистов
27 мая 2025, 02:20
Плата за негодность: на Днепропетровщине судили врачей ВЛК
26 мая 2025, 17:57
В киевском барбершопе предлагали "услуги уклонистам": участника схемы задержали
23 мая 2025, 19:45
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Ракетный удар по пригороду Харькова: правоохранители показали последствия атаки
29 мая 2025, 22:10
На Черниговщине мужчина во время ссоры ударил знакомого топором
29 мая 2025, 21:35
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Ужгород — Киев: расписание рейсов
29 мая 2025, 21:25
В Житомирской области мошенники украли у пенсионера более 100 тысяч гривен
29 мая 2025, 21:09
В селе на Херсонщине мужчина подорвался на мине
29 мая 2025, 20:50
Китай продает России дроны, но для Украины – блокирует
29 мая 2025, 20:37
За неделю в Харькове родилось 60 младенцев
29 мая 2025, 20:15
Во Львове задержали "бизнесмена", который делал жене потенциального призывника фейковую инвалидность
29 мая 2025, 19:55
Экс-главе налоговой Тернопольщины, спрятавшему в декларациях 23 млн, грозит 2 года тюрьмы
29 мая 2025, 19:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »