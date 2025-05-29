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Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Закарпатье судили мужчину, который уклонился от мобилизации по религиозным убеждениям. В суде он отметил, что не признает вину. По его словам, он с 2008 года является свидетелем Иеговы, а с 2022 года служит диаконом. Поэтому он просил заменить военную службу альтернативной.

Суд подчеркнул, что во время военного положения закон не предусматривает замену военной службы на альтернативную. Поэтому мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не явился в ТЦК. По его словам, он болел, однако ТЦК не сообщал о причине и так и не пришел. Суд признал его виновным.