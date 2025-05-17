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Житель Черкаської області двічі отримував повістки, але так і не дійшов до ТЦК. На суді він заявив, що визнає провину, але служити не хоче

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Черкащині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав дві повістки, але категорично відмовився від служби. Відомо, що медична комісія визнала його придатним.

На суді чоловік визнав свою провину. Він заявив, що йому вручили повістку про необхідність явки до центру комплектування, однак він на вказану дату не з’явився, оскільки хворів. При цьому про причину неявки він не повідомляв, а за повторною повісткою він теж не з'явився. За його словами, він категорично відмовляється проходити військову службу.

Суд визнав чоловіка винним та приговорив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Черкасах засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Відомо, що його визнали придатним, видали повістку, але він так і не з'явився до ТЦК.