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29 мая 2025, 14:29

На Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину

29 мая 2025, 14:29
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фото: ГПСУ
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В Закарпатье пограничники задержали организатора переправки в Румынию военнообязанного жителя Львовщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Злоумышленник действовал в сговоре с двумя своими сообщниками. Все мужчины являются жителями Закарпатья. В преступной схеме каждый из них выполнял свою функцию - после доставки организатором клиента в приграничья, приспешники должны были сопровождать его к месту осуществления незаконного пересечения границы.

Стоимость "услуг" составила 9000 долларов США.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли кроссовый мотоцикл и автомобиль, которыми злоумышленники осуществляли доставку к границе своего подопечного, денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны.

Напомним, 5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию.

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