На Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину
В Закарпатье пограничники задержали организатора переправки в Румынию военнообязанного жителя Львовщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Злоумышленник действовал в сговоре с двумя своими сообщниками. Все мужчины являются жителями Закарпатья. В преступной схеме каждый из них выполнял свою функцию - после доставки организатором клиента в приграничья, приспешники должны были сопровождать его к месту осуществления незаконного пересечения границы.
Стоимость "услуг" составила 9000 долларов США.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли кроссовый мотоцикл и автомобиль, которыми злоумышленники осуществляли доставку к границе своего подопечного, денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны.
Напомним, 5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию.