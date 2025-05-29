На Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 9000 долларов должен был переправить в Румынию военнообязанного мужчину

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Злоумышленник действовал в сговоре с двумя своими сообщниками. Все мужчины являются жителями Закарпатья. В преступной схеме каждый из них выполнял свою функцию - после доставки организатором клиента в приграничья, приспешники должны были сопровождать его к месту осуществления незаконного пересечения границы.

Стоимость "услуг" составила 9000 долларов США.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли кроссовый мотоцикл и автомобиль, которыми злоумышленники осуществляли доставку к границе своего подопечного, денежные средства в иностранной валюте, мобильные телефоны.

Напомним, 5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию.