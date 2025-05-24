фото: ДПСУ

Прикордонники затримали неподалік від кордону 25-річного жителя Івано-Франківщини, який збирався незаконно потрапити в Румунію

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Затриманий розповів прикордонникам, що для реалізації свого задуму він скористався послугами переправника. За 6000 доларів ділок погодився власним автомобілем доправити клієнта до прикордонної зони та показати напрямок, де, за його словами, можна нібито безперешкодно й безпечно перетнути кордон. Після цього переправник залишив хлопця і поїхав у невідомому напрямку.

Молодик мав намір перетнути кордон через річку Тиса згідно з інструкціями переправника. Щоб уникнути викриття, вирішив робити це вночі. Однак на шляху до річки прикарпатця затримав прикордонний наряд. Стосовно нього склали адмінпротокол, справу передали до суду.

Як виявилось, переправником був 24-річний молодик, який також є жителем Івано-Франківщини. У подальшому прикордонники встановили його місце перебування та спільно з поліцейськими затримали його.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали двох ухилянтів з гідрокостюмами, які сподівались доплисти до Молдови.