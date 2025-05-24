00:50  24 травня
Зловила професора на використанні ШІ: студентка вимагає повернення грошей за навчання
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
09:12  24 травня
Прикордонники показали вдале полювання на росіян поблизу Вовчанська
UA | RU
UA | RU
24 травня 2025, 17:09

На Закарпатті впіймали переправника, який спрямував свого клієнта в Тису і покинув

24 травня 2025, 17:09
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники затримали неподалік від кордону 25-річного жителя Івано-Франківщини, який збирався незаконно потрапити в Румунію

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Затриманий розповів прикордонникам, що для реалізації свого задуму він скористався послугами переправника. За 6000 доларів ділок погодився власним автомобілем доправити клієнта до прикордонної зони та показати напрямок, де, за його словами, можна нібито безперешкодно й безпечно перетнути кордон. Після цього переправник залишив хлопця і поїхав у невідомому напрямку.

Молодик мав намір перетнути кордон через річку Тиса згідно з інструкціями переправника. Щоб уникнути викриття, вирішив робити це вночі. Однак на шляху до річки прикарпатця затримав прикордонний наряд. Стосовно нього склали адмінпротокол, справу передали до суду.

Як виявилось, переправником був 24-річний молодик, який також є жителем Івано-Франківщини. У подальшому прикордонники встановили його місце перебування та спільно з поліцейськими затримали його.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали двох ухилянтів з гідрокостюмами, які сподівались доплисти до Молдови.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники Закарпаття втеча від мобілізації Тиса втеча за кордон переправник
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
ДТП на Кіровоградщині з вантажівкою та двома мікроавтобусами: троє загиблих та двоє травмованих
24 травня 2025, 16:35
"Ціль уражена": поліцейські показали, як вночі збивали дрони над Києвом
24 травня 2025, 15:49
"Мама, я живий": перший дзвінок звільненого з полону українського військового
24 травня 2025, 15:26
Росіяни атакували авіабомбами село на Харківщині: одна жінка загинула, ще двоє постраждали
24 травня 2025, 14:53
Другий етап великого обміну: кого вдалося звільнити з російського полону 24 травня
24 травня 2025, 14:24
Другий день обміну у форматі "1000 на 1000": в Україну повернулися ще 307 захисників
24 травня 2025, 13:56
"Це відповідь Росії на міжнародні мирні зусилля": Сибіга про нічну атаку на Київ
24 травня 2025, 13:20
Під час атаки на Київ 22-річний хлопець намагався скоїти самогубство в укритті
24 травня 2025, 12:53
На Дніпропетровщині Mazda врізалась у дерево: шестеро постраждалих, серед них – дитина
24 травня 2025, 12:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »