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28 мая 2025, 13:33

В Закарпатье на границе с Венгрией пограничники задержали 10 нарушителей

28 мая 2025, 13:33
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фото: ГПСУ
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На границе с Венгрией в течение суток украинские пограничники задержали четыре группы нарушителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Две группы по три нарушителя задержали военнослужащие отдела "Косино". Задержанными оказались жители Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей.

Еще две группы остановили военнослужащие отдела "Лужанка". Незаконно пересекать границу собирались двое закарпатцев, задержанных за 150 метров до границы и группа из двух жителей Харьковщины, жителя Киевщины и жителя Тернопольщины - их пограничники задержали на расстоянии 200 метров до границы.

По словам правонарушителей, каждый из них заплатил за бегство из Украины от 130 тысяч гривен до 10 тысяч долларов США.

В отношении задержанных пограничники составили протоколы об админправонарушениях. Им грозит штраф.

Напомним, 5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию.

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