12:49  28 мая
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
08:25  28 мая
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
UA | RU
UA | RU
28 мая 2025, 12:08

5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию

28 мая 2025, 12:08
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Перечинский районный суд Закарпатской области признал виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу инспектора пограничной службы. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований установили, что весной 2024 года правоохранитель организовал незаконную переправку за границу мужчин призывного возраста. Он лично встречал "клиентов" на железнодорожной станции и перевозил их в собственном автомобиле в приграничную зону. Затем пограничник переодевался в камуфляж и сопровождал мужчин в сторону пограничных знаков в направлении Словакии.

Суд признал сотрудника ГПСУ виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины - незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения.

Напомним, в Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГБР ГПСУ схема суд приговор Словакия побег за границу
На Закарпатье разоблачили наркоторговца, который сбывал синтетику через "закладки"
27 мая 2025, 08:17
На известной горной долине в Закарпатье разрешили строить ветряные мельницы
26 мая 2025, 19:03
На Закарпатье временно прекращает работу один из пунктов пропуска
26 мая 2025, 18:44
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
На Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен
28 мая 2025, 12:59
В Черкассах мужчина напал на женщину с ножом: злоумышленника взяли под стражу
28 мая 2025, 12:57
Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: раненая женщина
28 мая 2025, 12:50
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
28 мая 2025, 12:49
Россияне ночью атаковали "Шахедами" пригород Харькова: в прокуратуре показали последствия
28 мая 2025, 12:38
На Донетчине задержали агентов ФСБ, которые наводили ракетно-бомбовые удары по Константиновке
28 мая 2025, 12:15
МРТ и КТ только по направлению узких специалистов: новые правила от НСЗУ
28 мая 2025, 12:08
В Тернопольской области 52-летняя женщина может сесть на 8 лет за решетку за кражу смартфона
28 мая 2025, 11:59
В Ровенской области будут судить злоумышленников, производивших контрафактную водку в промышленных масштабах
28 мая 2025, 11:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Все блоги »