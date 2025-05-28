5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию

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Перечинский районный суд Закарпатской области признал виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу инспектора пограничной службы. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований установили, что весной 2024 года правоохранитель организовал незаконную переправку за границу мужчин призывного возраста. Он лично встречал "клиентов" на железнодорожной станции и перевозил их в собственном автомобиле в приграничную зону. Затем пограничник переодевался в камуфляж и сопровождал мужчин в сторону пограничных знаков в направлении Словакии.

Суд признал сотрудника ГПСУ виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины - незаконную переправку лиц через государственную границу, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения.

Напомним, в Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию.