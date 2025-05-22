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22 травня 2025, 19:13

1,5 тисячі доларів за плавання у Тисі: на Закарпатті судили чоловіка, який продавав "мандрівки" за кордон

22 травня 2025, 19:13
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Ілюстративне фото
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На Закарпатті засудили чоловіка, який влаштовував незаконні перетини кордону. Йому призначили тюремний термін

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Закарпатті визнали винним чоловіка, який незаконно переправляв людей за кордон. Для цього він шукав "клієнтів" призовного віку та просив у них 1,5 тисячі доларів. Клієнт повинен був перепливати річку Тиса в гідрокостюмі.

На засіданні чоловік свою провину не визнав. За його словами, до нього в гості прийшов родич колишньої дружини, і розповів, що вони планують перейти кордон. У його будинку хлопці хотіли перевдягнутися і залишити свої речі. Обвинувачений наполягав, що не запрошував їх до себе і грошей у них не брав.

При цьому "утікач" розповів правоохоронцям, що знайшов чоловіка через соцмережі, коли шукав спосіб виїхати за кордон. Згодом представник ромської національності привіз його до чоловіка похилого віку. "Утікач" дав йому гроші, а потім отримав гідрокостюм.

Суд визнав чоловіка винним. Його приговорили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Сумській області викрили медсестру, яка допомагала потенційним призовникам укладати фіктивні шлюби. Для цього вона шукала жінок з інвалідністю. Такий шлюб міг допомогти чоловікам втекти за кордон.

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