В Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию

фото: ГПСУ

Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в страны ЕС, который длительное время функционировал в рамках Ужгородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатор схемы, 60-летний местный житель, находил желающих незаконным способом пересечь границу через общих знакомых. Другие фигуранты, два исполнителя и четверо пособников, занимались транспортировкой "клиентов", их поселением в местные гостиницы, питанием и т.д.

Стоимость "услуг", включая переправку через реку на надувной лодке, составляла от 7000 до 10 000 долларов США.

Организаторы и оба исполнителя задержаны. Им грозит заключение. Двум мужчинам, пытавшимся незаконно пересечь границу, грозит штраф в размере до 8500 грн.

Напомним, в Закарпатье судили мужчину, который продавал "путешествия" за границу.