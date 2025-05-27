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27 мая 2025, 12:08

В Закарпатье задержали участников преступной группировки, которые за 7-10 тыс. долларов переправляли мужчин в Венгрию

27 мая 2025, 12:08
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фото: ГПСУ
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Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста из Украины в страны ЕС, который длительное время функционировал в рамках Ужгородского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Организатор схемы, 60-летний местный житель, находил желающих незаконным способом пересечь границу через общих знакомых. Другие фигуранты, два исполнителя и четверо пособников, занимались транспортировкой "клиентов", их поселением в местные гостиницы, питанием и т.д.

Стоимость "услуг", включая переправку через реку на надувной лодке, составляла от 7000 до 10 000 долларов США.

Организаторы и оба исполнителя задержаны. Им грозит заключение. Двум мужчинам, пытавшимся незаконно пересечь границу, грозит штраф в размере до 8500 грн.

Напомним, в Закарпатье судили мужчину, который продавал "путешествия" за границу.

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